İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Customer Management Center (CMC) Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Vekili Yavuz Karaman ile Van TSO yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları katıldı.

Customer Management Center Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van şartlarının çağrı merkezine uygun gördükleri için yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye´de birçok ili değerlendirdik ama Van farklı özellikleriyle ön plana çıktı. Bu kenti değerlendirirken birçok kritere baktık. Bu kriterlerin tamamı bize burada iş yapmamızın cazip olduğunu gösterdi. İlk aşamada 500 kişilik bir istihdam alanı açtık. Şu anda bunun 350'ye yakını doldu. Aklımızda 2 proje daha var. Birçok büyük bir telefon operatörü, bir diğeri de bir internet şirketi. Bu projeye biz çok inanıyoruz. Teknolojik şirketlerin süreçlerini yönetmeyi çok istiyoruz. İki yeni müşterimizi de önümüzdeki ayda buraya getireceğiz. Şubat ayında Van'da 500 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Hedefimiz 2018 sonunda bin kişiye ulaşmak, sonrasında da bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır. Biz sadece çağrı merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemleri, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması ve dolayısıyla sadece çağrı merkezi odaklı değil, bütün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Karaman ise, Van'ın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir kent olduğunu belirterek, "CMC Firması Uluslararası yatırımları ile ön plana çıkmış ve dünya genelinde çok büyük istihdam yaratan önemli bir şirkettir. Van, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden biri. Çok nitelikli ve dinamik bir gençliğe sahibiz. Gençliğimizin bu niteliklerinden onlara istihdam yaratarak yaralanmamız gerekir. Hepimizin de çabası bu yönde. İlimizde önümüzdeki ay odamızın alt katında hizmet vermeye başlayacak olan diğer çağrı merkezimizle birlikte yaklaşık 400 gencimize iş imkanı yaratıldı ve bunlar çalışmaya başladılar. Hedefimiz 2 yıl içinde bu çağrı merkezlerimizde iki bin gencimize istihdam yaratmak olacak" dedi.