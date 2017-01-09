İngiltere Büyükelçisi Richard Moore: Suriye’nin kuzeyi PYD'ye ait değil

Habertürk Gazetesi'nden Muharrem Sarıkaya'ya konuşan İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye’nin kuzeyinde, Irak’takine benzer bir Kürt devleti veya bölgesi oluşmasını olası görüyor musunuz? sorusuna Moore, "Hiç sanmıyorum. Biz Birleşik Krallık olarak böyle bir oluşumu desteklemiyoruz. Söz konusu bölgelerde, yerde, zeminde herhangi bir devlet kurma, oluşum yapma sözü, hakkı kesinlikle bir başkasına ya da PYD’ye ait değildir. Bu siyasi geçiş sürecine girildiği zaman Suriye halkının bir bütün olarak vereceği bir karardır... Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü PYD’nin bazı kabul edilmez davranışları ile ilgili çok ciddi raporlar yazdı. PYD’nin kontrolleri altında olan bölgeden, Kürt kökenli olmayan halkların, insanların çıkarıldığı ile ilgili raporlar. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir davranış ve tavır değildir" ifadesinde bulundu.