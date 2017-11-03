İngiltere'de Prenses gelemeyince Türk projesinin açılışı ertelendi

İngiltere'nin Lambourn bölgesindeki Kingwood Harası'nda açılış için düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, İngiliz Lord James Parksley, Batı Berkshire Belediye Başkanı Quentin Webb, Kraliyet Veterinerlik Kolejinden Profesör Roger Smith, atçılık ve at sporları camiasından önemli isimlerle çok sayıda davetli katıldı.

Açılışı gerçekleştirmek üzere sistemin kurulu olduğu alanın yakınına helikopterle inmeye çalışan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in atlara düşkünlüğüyle bilinen kızı Prenses Anne, yoğun sis sebebiyle iniş yapamadı.

Kurtsystems’den yapılan açıklamada, prensesin katılamaması dolayısıyla resmi açılışın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada da prensesin uygulamayı haraya yapacağı özel bir ziyaret sırasında inceleyeceği duyuruldu.

"Sistem büyük değer taşıyor"

Etkinliğe katılan Büyükelçi Bilgiç, atçılık dünyasının yakından takip ettiği Kurtsystems uygulamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünya atçılık sektörünün gözü, kulağı ve odağının her zaman İngiltere’de olduğunu vurguladı. Bilgiç, “Böyle bir yerde teknoloji, üniversite, bilim ve Ar-Ge çalışmalarıyla iç içe, muhteşem, atların çok mutlu bir şekilde geleceğe hazırlandığını görmek sadece (İngiltere ve Türkiye) iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar ve ekonomideki ekosistem bakımından değil, bunun ötesinde, çok kalıcı bir kültürel unsur olarak da bizim kendi kültürümüzün, kendi değerlerimizin, kendi köklerimizin içerisinde önemli bir yeri olan böyle bir sembol üzerinden bu bağ, modern teknolojiyle birleşip hazırlanmamız bakımından büyük değer taşıyor.” diye konuştu.

Uygulamanın mucidi iş adamı Mehmet Kurt da resmi açılışın ertelendiğini belirterek, uygulamanın geleceğin sistemi olarak görülmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Sistemin resmi açılışını yapmadıkları halde dünya genelinde kendilerine taleplerin gelmeye devam ettiğini dile getiren Kurt, atların da gelmeye devam ettiğini ve makinaların küresel alanda satışı bakımından da tüm talepleri değerlendirdiklerini aktardı.

Dünya basınının yakından takip ettiği Kurtsystems, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian tarafından “İngiliz yarış atlarının eğitim sisteminde çığır açıcı buluş” diye tanımlanırken, Telegraph gazetesi, sistemi yarış atlarının eğitiminde “devrim”, Spectator dergisi de “ustaca tasarlanmış bir sistem” ifadeleriyle okuyucularına duyurmuştu.

Son dönemde yarış atçılığı sektörünün odağında bulunan ve yarış atı olacak taylara ön eğitim sağlayan "Kurtsystems" uygulaması bir yaşındaki tayların beraberce eğitime çıkmasına olanak tanıyor. Sistem kapsamında, pistteki atları arkadan takip eden kontrol kabininde de her bir atın kalp atışından oksijen değerine, vücut ısısından laktik asit üretimine kadar çeşitli değerleri ve performansları izleniyor. Ortalama 6 aylık ön eğitimde atlar aşamalı olarak ağırlığa ve asıl idmana alıştırılıyor.