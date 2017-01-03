İngiltere'den skandal darbe çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ten ve askeri darbesinden bu yana en en büyük lider olduğuna vurgu yapan Almond, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarına ve Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti ve ekonominin gerilediğini ve kamusal düzenin bozulduğunu iddia etti.

Almond, makalenin devamında darbe çığırtkanlığı yaptı ve "Türkiye'de eskiden güçlü liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için genellikle kanlı yollara başvurarak girerlerdi. Ancak 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra yeni bir girişim en azından başarı şansı olan yeni bir girişim mümkün gözükmüyor" diye skandal bir ifadede bulundu.

Almond, kaleme aldığı bu skandal ifadelerle büyük tepki çekti. Erdoğan'ın siyasi alternatifinin olmadığını vurgulayarak darbe girişimden başka bir yolun olmadığı yönünde çok çirkin bir ifadede bulundu.