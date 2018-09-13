İngiltere’nin İlk Türk Boyası Bakan Ruhsal Pekcan’ın Açılışıyla Faaliyetlerine Başladı

Boya sektörünün önde gelen markalarından Akçalı Boya, 33 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli Akçalı Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını artırmaya devam eden firma, İngiltere pazarına da adımını atarak ilk Türk boya markası olarak yerini aldı. Akçalı Boya’nın İngiltere’deki faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Londra merkezli Akçalı UK’nin açılışını ise Ticaret Bakanı Ruhsal Pekcan ve ATO Başkanı Gürsel Baran yaptı.

“WRX” MARKASIYLA İNGİLTERE PAZARINI HEDEFLİYOR

5 milyonun üzerinde sprey, 2 milyonun üzerinde de teknik sprey boya satışına sahip Akçalı Boya, İngiltere pazarına yönelik oluşturduğu WRX markasıyla güçlü bir giriş yapıyor. Avrupa’nın en yüksek sağlık standartlarına uygun şekilde üretilen boyası WRX Sprey, hızlı kuruma özelliği sayesinde istenmeyen akma izlerinin önüne geçiyor ve çevre dostu özelliğiyle de benzerleri arasında öne çıkıyor.

AKÇALI; “İNGİLTERE BOYA PAZARINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TEK TÜRK FİRMAYIZ”

Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Yurtdışı pazarındaki payımızı her geçen yıl artırırken ihracat yaptığımız 22 ülkede en beğenilen ve bilinirliği en yüksek markayız. Yılın son çeyreğine girerken İngiltere pazarında da faaliyetlerimize başladık. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsal Pekcan ve ATO Başkanımız Sayın Gürsel Baran’ın katılımlarıyla Londra merkezli ofisimizin açılışını yaptık. Şirket açılışımıza kadar olan sürede tamamladığımız satış ve pazarlama çalışmalarımızla güçlü bir dağıtım ağı da oluşturduk. Böylelikle İngiltere pazarına güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İngiltere sprey boya pazarında liderliğe ilerlemek olacaktır. Bununla birlikte Avrupa pazarında da ticari hamlelerimize hız verdik. Bugüne dek inşaat boyaları, sentetik boyalar, ahşap koruyucular ve özel boyalar üreterek her segmente hitap eden ürün çeşitliliğiyle faaliyetlerimiz devam ediyor.

Sadece su bazlı boya grubunda yılda 50 bin tonu aşkın satış hacmimizle Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasındayız. Bu anlamda önümüzdeki yıl Türkiye’deki pazar payımızı da yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.”dedi.

AKÇALI; “YERLİ SERMAYE İLE BU KONUMA GELMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

Nihai tüketicilerin yanı sıra kamu projelerinde de en çok tercih edilen markalardan biri olduklarına değinen Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Bugün, ülkemizin dört bir yanındaki binalardan kamu yapılarına, otoyollara, oyun parklarına ve sahalara kadar birçok noktada ürünlerimiz kullanılıyor. Türkiye’nin ilk tavan boyasını ürettiğimiz dönemden bugüne Permolit markamızı yüzde yüz yerli sermaye ile buralara taşıdık. Sektörde ulaştığımız şu anki konumumuz bizleri oldukça gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışında büyümemizi sürdüreceğiz. Ülkemizde en çok tercih edilen 5 marka arasında yer alan Pemolit Boya’yı daha da kuvvetlendirerek ilk 3 içinde yer alma hedefimiz var. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ürün çeşitlerimizi geliştirdik ve AR–GE departmanımızla oluşturduğumuz farklı konseptlerdeki yeni ürünlerimizi de yakın zamanda tüketicilerin beğenisine sunacağız.” şeklinde konuştu.

TAVAN BOYASINDA LİDER

Sektörünün öncü markaları arasında konumlanan Akçalı Boya kuruluşundan bugüne birçok ilke imza attı. Permolit markasıyla Türkiye’nin ilk tavan boyasını üreten ve bu alandaki pazar liderliğini de koruyarak dikkat çeken Akçalı Boya, tüm ürünleriyle de müşterilerinin beğenisini kazanan kaliteli ve güvenilir bir marka olarak öne çıkıyor.