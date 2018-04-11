İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine 'sağlık turizmi yetki belgesi' verildi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaklaşık 1,5 yıl önce kurdukları sağlık turizmi biriminin aktif olarak hizmet verdiğini söyledi.



Geçen yıl bu kapsamda 100 hastayı kente getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kızılay, yürüttükleri çalışmalar sayesinde bu hedefin çok üzerine çıktıklarını dile getirdi.



Kızılay, bu alanda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Geçen yıl 21 ülkeden 150'nin üzerinde hastayı tedavi ettik ve üniversitemize, kentimize 1 milyon 175 bin lira gelir sağladık. Hastalarımız karaciğer nakli, genel cerrahi, kulak burun boğaz, plastik cerrahi gibi farklı alanlarda tedavi oldu." dedi.



Hedef bin hasta



Geçen yıl sağlık turizmi yetki belgesi almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurduklarını anlatan Kızılay, şöyle devam etti:



"Yaptığımız toplantılar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi yetki belgesi verilen 3 devlet üniversitesinden biri olduk. Sağlık turizmindeki başarımızın görünür olması ve bakanlıktan bu konuda destek almamız, hastanemiz ve kent için çok önemli. Bu yıl da farklı ülkelerden gelen hastaları tedavi etmeye devam ediyoruz. Şu anda farklı ülkelerden 3 kişi hastanemizde tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde Pakistan'dan karaciğer nakli için hasta almaya başladık. Bu yıl sağlık turizmi kapsamında bin hastaya sağlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz."



Karaciğer naklinde Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci sırada bulunduklarını belirten Kızılay, şunları kaydetti:



"Çocuk yanığı, kemik iliği nakli, baş ve boyun ameliyatlarında, kulak burun ve boğaz ameliyatlarında, ortopedi ameliyatlarında, cildiye, plastik cerrahi gibi çok sayıda alanda iddialıyız. Uluslararası hastaları getirebilirsek, çok başarılı tanı ve tedavi uygulayarak, memleketlerine sağlıklı bir şekilde göndereceğimize inanıyoruz. Hastanemize ve ekibimize bu konuda güveniyoruz. Bakanlığın bize yetki belgesi vermesi hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak."



Onkoloji ve kalp hastanesi yapılacak



Prof. Dr. Kızılay, Karaciğer Nakil Hastanesinin branş hastanesi olarak hizmet verdiğini, Onkoloji Hastanesinin inşaatının da hızla sürdüğünü dile getirerek, "Onkoloji Hastanesinin inşaatı 2019 sohbaharında bitecek. Aynı yıl açılışını yapmayı planlıyoruz. Onkoloji Hastanesi biraz ilerleyince diğer dallarda ihtisas hastanesi açmayı planlıyoruz. İlk etapta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin bize müjde olarak verdiği kalp hastanesi geliyor. Bakanımız bu konuda destek verecek." dedi.