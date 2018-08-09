Başkan Erdoğan'a ahlaksızca küfreden İnönü'nün yakın korumasının iş akdi feshedildi

Şişli Belediyesi'nin CHP'li başkanı Hayri İnönü, yeni bir skandal ile gündemde...

Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iğrenç sözlerle saldırdı.

Başkale, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programına ilişkin duyuruyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Siz Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Bahçeli'ye b*k atadurun ilk önce bu o*** çocuğuna laf söyleyeceksiniz tabii yerse" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler eden Mehmet Ali Başkale'ye Hayri İnönü üstü kapalı şekilde destek vermesi de büyük tepki topladı.

HAYRİ İNÖNÜ HAKARETİ DOĞRULADI!

Hayri İnönü bugün sosyal medyada yaptığı açıklama ile koruması tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığını kabul etti.

Buna karşın İnönü'nün, Mehmet Ali Başkale'nin bu çirkin sözlerine karşın görevinden uzaklaştırıldığına dair bir beyanda bulunmaması, "korumasının arkasında duruyor" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Hayri İnönü sadece cılız bir açıklama ile iğrenç ifadeleri sözde "kınayarak" skandalı geçiştirmeye çalıştı.

Şişli Belediye Başkanı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur"

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ Öte yandan Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Hayri İnönü'nün sosyal medya mesajında bu yönde bir ifade bulunmamasına karşın, söz konusu şahsın belediye ile ilişiğinin kesilerek, iş akdinin feshedildiği duyuruldu. Hayri İnönü imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Hayri İnönü imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Söz konusu personelimizin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret ettiğini sabah saatlerinde tespit etmiş bulunmaktayız. Olayı tespit ettikten sonra saat 09.14 itibariyle işine son verilmiştir. Twiitter üzerinden de 11.52’de eleştiri ile hakaretin birbirine karıştırılmasını kabul etmiyeceğimi bildirdim"