İnşaat alanında toprak kaydı, 12 bina boşaltıldı

İncirtepe Mahallesi'nde Esenyurt Belediyesi otopark, pazar ve eğitim binası inşaatının temel kazısında dün gece toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle çevrede bulunan evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu; inşaatın yanında bulunan yolda çökme meydana geldi.

Binaların arasında da derin boşluklar oluştu. Zabıta ekipleri tedbir amaçlı 12 binayı tahliye etti, kapılarını mühürledi.

Evlerine giremeyenler otellere yönlendirildi.

"EVLERİMİZDE HUZURSUZUZ"

Çöken yolun yanındaki binada oturan bir kişi tedbir alınmadan kazı yapıldığını belirterek, "Yol çöktü. Binayı mühürlediler, gece 2'den beri evimize giremiyoruz" dedi.

Evini tahliye eden bir başka sakin ise şöyle konuştu: