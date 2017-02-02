İnşaatta çalışan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da bir üniversitede okuyan 22 yaşındaki 4'üncü sınıf tıp öğrencisi Remzi Ersu sömestr tatilini geçirmek için İstanbul'a geldi. Tatilde para kazanmak isteyen Ersu yeğeni Sefer Deli'nin yanında bir inşaatta çalışmaya başladı. İnşaat çalışması sırasında vinç tarafından kaldırılan beton blok vincin halatının kopmasıyla birlikte üniversite öğrencisi Ersu ve yeğeni Deli'nin üzerine düştü. Diğer çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersu ve Deli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz öğrenci Ersu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyan talihsiz gencin yakınları hastaneye akın etti. Ersu'nun yakınları gözyaşlarına boğulurken, ağır yaralanan Sefer Deli'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.