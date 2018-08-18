İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim sisteminde ihdas edilen İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’na, Türkiye’de istihdam, yetenek yönetimi ve kariyer alanlarında geliştirdiği projelerle tanınan İTÜ Öğretim Üyes Doç. Dr. Salim Atay atandı.

İngiltere ve ABD’de yaptığı akademik çalışmaların ardından Türkiye’de İş Psikolojisi, İstihdam Politikaları, Yetenekli bireylerin yönetimi, İnsan Kaynaklarının planlanması ve örgütlenmesi gibi alanlarda projeler geliştiren Salim Atay, Kamu ve Özel sektör birçok kurumda Kariyer Merkezleri ve İstihdam Ofisleri kurdu ve yönetti, Hamilik ve Mentorluk Projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına öncülük etti.

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümünde uzun yıllardır dersler veren Doç. Dr. Salim Atay aynı zamanda Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin kurucu Başkanı. İTÜ Kariyer Merkezi’nin de kurucusu olan Atay, daha önce Marmara Üniversitesi'nde de görev yapmıştır. 18 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'na atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay atandı. Salim Atay aynı zamanda CALIBRE adlı farklı üniversite/bölüm mezunlarının ne kadar zamanda, ne kadar ücretle, hangi departmanlar ve sektörlerde işe başladıkları, memnuniyet ve tavsiyelerin yanı sıra mezunlar tarafından gözlemlenen öğretim kalitesi, öğretim üyelerinin yeterliliği, yabancı dil eğitimi, yurt, burs, kariyer hizmetleri, sosyal yaşam gibi birçok konuda detaylı analizler sunan online sistemin geliştiricisi.

1966 Eskişehir doğumlu Salim Atay evli ve 1 çocuk babası.