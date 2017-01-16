İnsan kurtardığına tecavüz eder mi?

Yezidiler’in kaldığı Diyarbakır Yenişehir Kampı’nda araştırmalar yapan Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, elde ettiği sonuçları ve PKK’nın Şengal stratejisini Star’a anlattı.

400 BİN İNSAN VAR

Şeyhanlıoğlu, “Yezidiler içinde çalışma yaparken bana söyledikleri bir şey oldu. ‘Hocam insan hiç kurtardığına tecavüz eder mi? Namusuyla oynar mı?” diye konuştu. Şeyhanlıoğlu, “PKK için Yezidilerden ziyade Şengal-Sincar Dağı önemlidir. Şengal ile Kandil arasındaki iki noktayı kontrol ederse, tabiri caizse Türkiye’nin Irak’a girişini de kontrol altına almış olacak” dedi. Terör örgütü PKK için Sincar bölgesinin stratejik önemde olduğunu anlatan Şeyhanlıoğlu, “Sincar, açıkçası Suriye’ye de giriş için önemli bir kapı. Örgüt için Yezidiler değil, bu bölgenin ikinci Kandil yapılması hedefi var. 110 Km uzunluğunda yaklaşık 40 km derinlikte olan bir dağdan bahsediyoruz ve ortalama 400 bin insanın yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz.”

YENİ HAT PEŞİNDELER

“Yerleşim yeri olması hasebiyle Türkiye’nin burayı Kandil gibi havadan vurması da çok zor olacak” değerlendirmesinde bulundu. Hüseyin Şeyhanlıoğlu özetle şunları söyledi: “PKK, askeri stratejik olarak, sosyal olarak ve ekonomik olarak bu bölgeye yerleşmek istiyor. Çünkü bölge Musul’a da yakın bir yer. Oradan geçecek petrol hattından, tankerlerden de pay almayı düşünüyor. PKK, Kandil ile Şengal arasında bir hat çizip Suriye’ye atlamak istiyor. Bir başka sebep ise Kuzey-Güney hattını kontrol altına almak. Çünkü Musul kavşak bir noktada. Musul’a da Şengal üzerinde geçiliyor. Sözü edilen alan hepsi 20-30 km’lik bir alan. PKK, PYD ile beraber Şengal›in kontrolünü Yezidiler’i de yanına alarak sağlarsa, Türkiye için Ortadoğu’nun nefes borusu kesilir.”

PKK GÜÇTEN ANLAR

“Ben PKK’nın Şengal’den zor kullanılmadan çıkacağına inanmıyorum. Orası Yezidiler’e verilmeli ve kültürleriyle birlikte korumaya alınmalıdır. Yezidiler içinde çalışma yaparken söyledikleri bir şey oldu insan hiç kurtardığına tecavüz eder mi? Namusuyla oynar mı? Bizi DEAŞ’ın elinde kurtardı ama buraya (Diyarbakır Yenişehir’deki kamp) hapsetti. Bizi Şengal’de kısmen de olsa DEAŞ’ın elinde kurtardılar, buraya getirdiler ama şimdi de bizi Türkiye’ye karşı kullandılar’ dediler. Oradan kaçmak istiyorlardı, bir kısmı da kaçtı zaten. Yezidiler’den PKK’nın üst düzey yönetiminde olan çok kişi var. Konuştuğum Yezidiler, ‘bir Toyota pikabı bir litre suya değiştik. Bize Türkmenler de sahip çıktı. 60 çocuk susuzluktan öldü. Bölge bizim ama tapumuz yok. Biz Körfez savaşında Amerikalılara tercümanlık, Saddam’a da işkencecilik yaptık. Başımıza gelenler bunun bir karşılığı olsa gerek.”