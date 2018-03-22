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İnsani Yardım Vakfı, Afrin'deki binlerce aileye yardımlarını sürdürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin şehir merkezinde yaşayan sivil halka gıda yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de ortak yürüttüğü Zeytin Dalı harekatı 62. gününde devam ediyor. Operasyon kapsamında Afrin’in merkezi dahil olmak üzere çok sayıda köy terör örgütlerinden temizlenirken, 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi. Afrin’de harekat kapsamında ise köylülerin mağdur olmaması için insani yardım çalışmaları ise sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla birlikte İHH insan, Yardım Vakfı, özgürleşen kırsal köylerde ve kasabalarda gıda kolisi, ekme, çocuk bezi, çocuk maması, su gibi ihtiyaç malzemesi dağıtımına devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Afrin şehir merkezinde yaşayan sivil halka ilk sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdi.

Afrin ilçe merkezine Aş evini kuran İHH, burada günlük 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını yapmaya başladı. Böylece sivil halk sıcak yemeğe kavuşmuş oldu.

Ayrıca Özgürleşen Şengal köyüne 80 aileye, Meydan Akbez köyüne 160 aileye, Kusenli köyüne 70 aileye; un, ekmek, gıda kolisi, hazır makarna ve çocuk bezi dağıtımı oldu. Afrin'de yaşayan diğer bin aileye, ekmek, patates, çocuk bezi, su dağıtımı  gerçekleştirildi.

 

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