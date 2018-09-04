Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim sorunu mu yaşanıyor? Instagram'a neden girilemiyor?
Instagram'da TSİ 23.40 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Ancak bu kez sorun Instagram'ın sadece bir bölümünü ilgilendiriyor. Kullanıcılar kendi paylaşımlarına gelen beğenileri ve takip isteklerini görebildikleri ekranda 'Hareket Yüklenemedi' uyarısı görüyor.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın kullancııları bugün akşam saatlerinde uzun süre Instagram'a erişemedi.
İlerleyen saatlerde kısmen erşimim sağlansa da sorun tümüyle giderilemedi. Henüz resmi bi açıklama yapılmasa da kullanıcılar artık erişim konusunda sorunlar yaşıyor.
Mobilden Instagram'a ulaşamayan kullanıcılar web yoluyla platforma girdiklerinde "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyorlar.
Bağlantı sorunun ara ara gelip gittiği sorun hakkında henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.
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