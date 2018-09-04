Instagram çöktü mü? Instagram'da erişim sorunu mu yaşanıyor? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram'da TSİ 23.40 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Ancak bu kez sorun Instagram'ın sadece bir bölümünü ilgilendiriyor. Kullanıcılar kendi paylaşımlarına gelen beğenileri ve takip isteklerini görebildikleri ekranda 'Hareket Yüklenemedi' uyarısı görüyor.