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Instagram, platformu için geliştirilen üçüncü taraf uygulamaları engelledi

Instagram, platformu için geliştirilmiş üçüncü taraf uygulamaları herhangi bir uyarı olmaksızın devre dışı bıraktı

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Instagram, çatı şirketi Facebook’un Cambridge Analytica skandalı sonrası başlattığı gizlilik devriminden payını almaya başladı. Görsel paylaşım ağı, platformu için geliştirilen ve ‘regram’ gibi resmi olmayan özellikler sağlayan üçüncü taraf uygulamaları herhangi bir uyarı yapmadan devre dışı bıraktı.
 
Instagram, bu uygulamaları kullanılamaz hale getirmek için üçüncü tarafların Instagram API’ından alabildikleri verileri saatte 5.000 çağrıdan 200’e düşürdü.
 
Instagram’ın bu hamlesinin ardından, kullanıcılara kimlerin onları geri takip ettiklerini, kimlerin onları sildiklerini görmelerini ya da beğendikleri fotoğrafları yeniden paylaşmalarını sağlayan birçok resmi olmayan uygulama devre dışı kaldı.
 
Birçok kullanıcı sevdikleri bu uygulamaların Instagram’la birlikte çalışmaması üzerine öfkelenirken, TechCrunch uygulamaların geliştiricilerinin de benzer bir şaşkınlık içerisinde olduğunu belirtti.
 
(Haber Türk)

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