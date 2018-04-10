Instagram, Snapchat’in sevilen özelliği nametags'ı kopyalıyor
Facebook‘un, bir türlü satın alamadığı Snapchat‘e rakip olmak için atılımları devam ediyor. Instagram Hikayeler ile rakibine büyük bir darbe indiren Facebook, daha sonra da Snapchat’in sevilen özelliklerini kopyalamıştı. Sosyal medya devi, şimdi de karşımıza Instagram nametags özelliği ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Snapchat’in sevilen özelliğini yine kopyalayan Instagram nametags özelliği ile ne işe yarayacak?
Instagram’ın yeni özelliği sayesinde aynı Snapchat’te olduğu gibi kullanıcılar QR kod tabanlı bir sistem ile birbirlerini takip edebilecek. Instagram Hikayeler bölümüne kamera ile taranabilecek bir özel resim oluşturmanıza sağlayan bu özellik ile kullanıcılar birbirini daha kolay bir şekilde takip edebilecek.
Nametags özelliği sayesinde; arka plan, emoji ve filtreler ile destekli selfie fotoğraflarınızı kod haline dönüştürebileceksiniz. Şimdilik iOS platformunda test aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca Instagram’ın portre modu özelliğini detest ediyor.
Aşağıdaki videodan Instagram‘ın yeni özelliğinin nasıl çalıştığını görüntüleyebilirsiniz
(ShiftdeIete)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.