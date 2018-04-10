Instagram, Snapchat’in sevilen özelliği nametags'ı kopyalıyor

Instagram’ın yeni özelliği sayesinde aynı Snapchat’te olduğu gibi kullanıcılar QR kod tabanlı bir sistem ile birbirlerini takip edebilecek. Instagram Hikayeler bölümüne kamera ile taranabilecek bir özel resim oluşturmanıza sağlayan bu özellik ile kullanıcılar birbirini daha kolay bir şekilde takip edebilecek.

Nametags özelliği sayesinde; arka plan, emoji ve filtreler ile destekli selfie fotoğraflarınızı kod haline dönüştürebileceksiniz. Şimdilik iOS platformunda test aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca Instagram’ın portre modu özelliğini detest ediyor.

Aşağıdaki videodan Instagram‘ın yeni özelliğinin nasıl çalıştığını görüntüleyebilirsiniz

(ShiftdeIete)