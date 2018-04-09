Instagram’daki bağlantılarınızı Messenger’a ekleme özelliği Türkiye’ye açıldı

Kişiler kısmında beliren bir bildirim ile dikkatinizi çeken Messenger, aynı bildirimi Instagram’a Bağlan seçeneğinin yanında da gösteriyor. Bu seçeneğe bastığınızda ise Instagram profilinizin ön izlemesini görüyorsunuz. Sonraki adımda da Messenger’a Instagram profilinizi eklemenizin yanı sıra Instagram’daki bağlantılarınızı da Messenger’da bulabiliyorsunuz.

Yapılan aktarımın ardından sizi konuşma başlatmaya teşvik eden Messenger, güncelleme kısmında eklediğiniz kişileri göstermesiyle birlikte bildirimi de ortadan kaldırıyor.

Konu mesajlaşma olduğunda Facebook’un bu alanda 3 farklı uygulamayı yarıştırdığını söyleyebiliriz. Aralık ayından itibaren Türkiye de dahil olmak üzere 6 ülkede Instagram Direct‘ ayrı bir pilot uygulama olarak yayınlanan şirket, geçtiğimiz haftalarda Instagram’ın mesajlaşma bölümünü doğrudan Direct uygulamasına yönlendirmeye başlamıştı. Görünen o ki; Facebook bu özellik ile birlikte WhatsApp ve Instagram’ı daha geriden takip eden Messenger’ın kullanım oranını arttırmaya kararlı.

(Webrazzi)