Instagram'dan yepyeni bir uygulama: Direct

Snapchat gibi açıldığında karşımıza direkt kamera çıkan uygulama, her gün kullandığımız Instagram üzerinde ki mesajlaşma özelliğini kaldırmak için atılan bir adımmış gibi gözüküyor. Uygulamanın App Store ve Google Play Store açıklaması şu şekilde:

Eğlenceli mesajları daha önce hiç olmadığı kadar hızla oluştur ve paylaş.

• Instagram arkadaşların anında eklenir.

• Özel yüz filtreleri, Boomerang ve Instagram’ın yaratıcı araçları.

• Arkadaşlarının resimlerini yeniden düzenle.

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Bugün Android ve iOS için yukarıda bahsettiğimiz altı ülkede kullanıma sunulacak olan uygulamayı şu anda yüklerseniz, gelen kutusu Instagram uygulamasından kaybolur ve yalnızca Direct uygulamasından gelen mesajlarınıza erişebilirsiniz. Bir uygulamada hem Instagram gönderilerine bakıp hemde mesajlaşma yapabiliyorken, bunlar için artık iki uygulamaya birden ihtiyacımız olacak.

(Hürriyet)