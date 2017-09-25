Intel sekizinci nesil Coffee Lake işlemcilerini duyurdu

Intel 8. nesil 6 çekirdekli i7 ve i5, 4 çekirdekli i3 işlemcilerini resmi olarak duyurdu. Intel’in yeni işlemcileri sadece Z370 çipset tabanlı anakartlar ile uyumlu olacak.

Intel yeni seride 40 PCIe 3.0 hattı desteği olduğunu belirtiyor. Böylece çift ekran kartı ile SLI veya mGPU yapılabiliyor. Yine şirket yeni 8. nesil i7 işlemciler, i7 7700K’ya göre yüzde 25 FPS artışı ve yüzde 45 performans artışı sunacağını iddia ediyor. Grafik tarafında ise Gen 9 entegre grafik birimleri tercih ediliyor.

En üst seviye performans sunan Core i7-8700K’da 6 çekirdek ve 12 izlek birimiyle 3.7Ghz hızında çalışıyor. 4.7GHz seviyesine yükselebilen işlemcinin TDP 95W ile 359 dolara satışa sunulacak. Intel Core i7-8700 işlemcisi ise 6 çekirdekli ve 12 izlek birimi bulunurken. 3.2Ghz hızında çalışırken 65W TDP değeriyle 303 dolara satışa sunulacak.

Intel Core i3-8350K işlemcisinde4 çekirdek/4 izlek birimi bulunuyor. 91W TDP ile gelen işlemcinin fiyatı 168 dolar. Bütçe dostu olarak Intel Core i3-8100 işlemci yer alıyor. 4 çekirdek ve 4 izlek birimiyle gelen işlemcide 65W TDP değeri var ve 117 dolardan satışa sunulacak.

Intel'in Core i5-8600K ve Core i5-8400 işlemcilerinde ise 6 çekirdek ve 6 izlek birimleri bulunuyor. Core i5-8600K için 95W TDP değeri ve 257 dolar satışa sunulurken; Core i5-8400 ise 65W ile 182 dolar ile satışa sunulacak. (Milliyet)