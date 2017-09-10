Interpol tarafından aranan İngiliz Kütahya'da yakalandı İngiltere'de hırsızlık ve çeşitli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan kadın, Kütahya’da yakalandı.