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Interpol tarafından aranan İngiliz Kütahya'da yakalandı

İngiltere'de hırsızlık ve çeşitli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddiasıyla Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan kadın, Kütahya’da yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İngiliz Susan Marie Muscroft'un (43), Fatih Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.

Söz konusu adrese giden ekipler, İngiltere adli makamlarının müracaatı sonucu "hırsızlık, yanlış muhasebe kaydı tutmak ve dolandırıcılık" suçlamasıyla Interpol tarafından aranan Muscroft'u gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Muscroft'un İngiltere'ye gönderileceği öğrenildi.

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