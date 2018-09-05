İnterpol tarafından aranan zanlı Bursa'da yakalandı
Fransa'da teyzesinin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı, Bursa'da yakalandı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi
- AA
Alınan bilgiye göre, S.Ö'nün. (29) yaklaşık 1,5 sene önce Fransa'da teyzesinin oğlu C.D'yi öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için İnterpol tarafından arama kararı çıkarıldı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ortabağlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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