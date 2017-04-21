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İntihar etmek için hastane çatısına çıkan genci polis ve hastane çalışanları ikna etti

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde madde bağımlılığı tedavisi gören bir genç, taburcu edilmek istenmesine tepki göstermek için çıktığı hastane çatısında polis ve hastane görevlileri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da bir süredir askerlik görevini yapan Onur T.  (20) madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi altına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Onur T. doktorları tarafından taburcu edilmek istenmesine tepki göstererek kaldığı odanın penceresindeki demir parmaklıklarını eliyle aralayarak buradan binanın çatısına geçerek intihara kalkıştı. 
 
Taburcu olmak istemediğini söyleyen Onur T.'nin intihar girişimi sonrası itfaiye ekipleri bina önündeki alana şişme yatak açarken, polis ekipleri ve hastane görevlileri de ikna için çatıya çıktı. Genç, bir müddet sonra ikna edilerek çatıdan indirilirken, tedavisine aynı merkezde devam edileceği öğrenildi.
 

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