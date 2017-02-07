Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar(26), tabanca ile kafasına 1 el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Aydar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude sokakta bir apartmanın 3. katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar'ın oturduğu daireden silah sesi geldi. Bunu duyan bina sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler içeriye girdiğinde kanlar içerisinde yatan Aydar'ı gördü. Hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı polis memuru ambulansa koyularak Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  

 

 

 

TEK KURŞUNLA İNTİHAR

Burada, kafasına tek kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Kerim Aydar'a ilk müdahalesi yapıldı. Aydar, daha sonra ameliyat edilmek için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

Hayranlık uyandıran kuş yuvaları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA