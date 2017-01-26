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İntihar girişimini canlı yayınlayan başkan tutuklandı

Samsun'da intihar teşebbüsünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayan bir kişi 4 saat sonra ikna edildikten sonra gözaltına alınıp hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı Ayhan Dayıoğlu (50), İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki dernek binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ayhan Dayıoğlu, intihar girişimini de cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınladı. 4 saat sonra ikna olarak polise teslim olan Ayhan Dayıoğlu hakkında kesinleşmiş 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ayhan Dayıoğlu, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. 
 
Ayhan Dayıoğlu adliye çıkışı polis aracına götürülürken, "Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.
 

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