İntihara kalkışan oğlunu ipten aldı
İzmit'te, 17 yaşındaki M.A.O. kendini çamaşır ipi ile astı. Babasının ipi kesmesi sonucu son anda ölümden dönen genç tedavi altına alındı.
- DHA
Olay, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası konutlarında meydana geldi. İddiaya göre. M.O.A. evdeki odasında kendini çamaşır ipi ile astı. Tesadüfen odaya giren N.A. oğlunu asılı görünce mutfağa giderek aldığı bıçak ile ipi kesip, oğlunu ölümden kurtardı. Annesi ise 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi M.O.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.O.A. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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