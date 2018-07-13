İntikam 20 yıl sonra alındı
1998’de Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi jandarma helikopteri PKK teröristler tarafından düşürülmüş ve 15 asker şehit olmuştu. Şehitlerin intikamı Bitlis’te alındı. Olayın faili,kırmızı listedeki terörist Sefer Açar öldürüldü.
Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer Açar olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran’da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, ‘Aranan terörist’ listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğu tespit edildi.
SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI
Açar’ın, 27 Kasım 1998’de Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi.
PARASINI SAKLAMIŞ
Sefer Açar’ın üzerinde, “Herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır 11-27-1998” notu yazılı, 1998’de tedavülde olan ‘500 bin lira’yı saldırının hatırası olarak 20 yıldır sakladığı anlaşıldı. Terörist Açar, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme gibi toplam 18 suçtan aranıyordu.
5 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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