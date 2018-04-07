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iOS 11.2.6 artık yüklenemiyor

Geçtiğimiz hafta iOS 11.3’ü yayınlayan Apple, bugün itibariyle iOS 11.2.6’yı imzalamayı durdurdu. Güncelleme yapacak kullanıcılar iOS 11.3’ü yüklemek zorundalar.

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Apple geçtiğimiz hafta önemli yeniliklere sahip iOS 11.3 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket bir yandan da iOS 11.4’ün test sürecine başladı.
 
Apple iOS 11.3 ile birlikte iPhone yavaşlama şikayetlerine son vermek adına pil sağlığı ve iOS güç yönetimini kontrol etme özelliğini getirmişti. Yeni güncellemenin yayınlanmasından bir hafta sonra iOS 11.2.6’nın fişi çekildi. iOS kullanıcılarının şu anda yükleyebilecekleri tek sürüm iOS 11.3.
 
Şirket iOS 3.1’den beri kullanıcıların en son çıkan iOS sürümünü yüklemeleri için eski sürümleri imzalamayı durduruyor. Apple’ın bahanesi kullanıcıların daha güvenli ve daha stabil bir iOS deneyimi yaşamaları. Ancak işin içinde jailbreak kullanımının önüne geçmek de var.
 
Jailbreak kullanıcıları veya jailbreak bekleyenler genellikle Apple’ın daha eski iOS sürümlerini imzalamayı bırakma kararlarından en çok etkilenenler oluyor. iOS 11.1.2 sürümünü jailbreakli olarak kullanan iPhone ve iPad sahiplerine cihazlarını iOS 11 3 için jailbreak çıkana kadar temkinli kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
 
iOS 11.3 batarya sağlığı ve güç yönetimi kontrolü özellikleri dışında, sağlık kayıtları, iş sohbeti(business cihat), 4 yeni Animoji, gelişmiş mobil konum özelliği ile geldi. Ayrıca bu sürüm ile ARKit 1.5 geliştiricilere açıldı.
 
ARKit 1.5 ile posterleri ve tabelaları AR deneyimlerine dönüştürmek mümkün olacak. ARKit yatay zeminlere ek olarak duvarlar ve kapılar gibi dikey yüzeylerde yer alan nesneleri de tanıyor. Düz olmayan şekillere sahip yüzeylerin haritasını daha doğru biçimde çıkarabiliyor.
 
(ShiftdeIete)

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