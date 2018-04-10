iOS 11.3 ile yan sanayi ekranlar çalışmıyor

Apple’ın geçtiğimiz ay yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi ile bazı iPhone 8 kullanıcılarının dokunmatik ekranlarının devredışı kaldığı bugün ortaya çıktı. iPhone’da üçüncü parti ekran kullananların yaşadığı bu sorunu dile getirmesinin ardından, çeşitli forumlarda bu konu ile ilgili şikayetler de artmaya başladı. Peki, Apple neden böyle bir hamle yaptı?

iOS 11.3 güncellemesi ile güvenlik açısından bir çok iyileştirme yapılmış ve bunlar güvenlik notlarında belirtilmişti. Güvenlik notlarında; iPhone aksesuarlarının kullanıcıların güvenliği için cihaz ile iletişime geçmesinde yeni bir protokolün geldiği yer alıyordu. Ancak bu aksesuarlar arasında Lightning kablo ve çevirici aparatların olduğu düşünülüyordu.

Bugün alevlenen çakma ekranların iOS 11.3 ile çalışmama sorunun ardından, Apple’ın tüm üçüncü parti kalitesiz aksesuarların kullanımını engellediği ortaya çıktı. Apple’ın bu hamlesinin çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede orijinal diye vatandaşa satılan çakma ekranların önüne geçilecek.

(ShiftdeIete)