iPhone 8 ne zaman çıkacak? iPhone 8 çıkış tarihi açıklandı mı?

iPhone 8 ne zaman çıkacak? Yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 8'de AMOLED ekrana yer vermek için düğmeye bastığını söylüyor. iPhone 8 yeni özellikleriyle dudak uçuklatacağa benziyor. iPhone 8 çıkış tarihi belli oldu mu? Tüm dünyanın merakla beklediği Iphone 8 ve Iphone 8 Plus, 17 Eylül 2017 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene 7 Eylül'de tanıtılan iPhone bu sene için ön görülen tarihler bu yönde.

iPhone 8 ne zaman çıkacak?

Apple, iPhone'un 10. yıl dönümü için özel bir tasarım ile karşımızda çıkması ve özelliklerinin de en üst seviyede olması bekleniyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği Iphone 8 ve Iphone 8 Plus, 17 Eylül 2017 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene 7 Eylül'de tanıtılan iPhone bu sene için ön görülen tarihler bu yönde. Amerikan'nın California Eyaleti'nde, Apple'ın kendine has görkemli bir lansmanı ile tanıtılacak olan iPhone 8'in Türkiye satış fiyatının kaç TL olacağı ise büyük merak konusu. iPhone 8 fiyatıyla ilgili Apple yetkililerinden bir açıklama yapılmamasına karşın iPhone 8 32 GB 3300 TL, 64 GB 3700-3800 TL, 128 GB 4300-4400 256 GB 4900-5000 TL, iPhone 8 Plus 32GB 3850 TL, 128GB 4350 TL ve 256GB 4800TL aralığında olması tahmin ediliyor.

İPHONE 8 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koreli haber kaynağı ETNews'in taze raporuna göre iPhone 8 (Diğer adıyla 10. yıl iPhone'u), orijinal iPhone'a benzeyecek. Yani iPhone 8, yuvarlak ve eğri hatlara sahip olacak. Kaynak, Apple'ın "Su damlası" isimli tasarımı kullanacağını belirtiyor. Endüstri içinden ismi verilmeyen bir yetkili de, iPhone 8'in arkasının cam ve dört kenarının kavisli olacağını söyledi.

Apple, iPhone 8'in üstüne, altına, sağına ve soluna orijinal modele benzeyen daha derin kavisler vermek için arka tarafta üç boyutlu cam malzeme kullanacak. Apple, iPhone 4'ten bu yana arka tarafta düz tasarıma yer verdi.

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modelinin özelliği şirketin aldığı bir patent ile deşifre oldu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yaptığı başvuru şirketin önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği ürünler ile ilgili ipuçları veriyor.

Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yüz tanıma teknolojisi ile kimlik doğrulamayı gerçekleştireceğini öne sürüyor.

Kuo iddiasının dayanağı olarak Apple'ın bu işleme izin vermesini sağlayacak patent başvurusunu gösteriyor. Apple'ın aldığı son patent kameranın doğrultulduğu noktanın derinlik haritasını çıkarmasına ve o sahnede insan yüzlerini almasına olanak tanıyan bir teknoloji üzerine odaklanan bir çalışma. Başka bir deyişle yeni patent yüz algılama üzerine bir çalışmaya odaklanıyor.