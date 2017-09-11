iPhone 8 Türkiye fiyatı açıklandı mı, ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 8 fiyatı ne kadar? 12 Eylül’de lansmanının yapılacağı ve satışa çıkacağı duyurulan Apple’ın amiral gemisi iPhone 8 özellikler göz kamaştırıyor. 24K altın kaplama, roze altın, platin ya da elmas kaplamalı olarak ön sipariş verebileceğiniz 256 GB iPhone 8 için fiyat belli oldu. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İPHONE 8 FİYATI NE KADAR?

24K altın kaplama, roze altın, platin ya da elmas kaplamalı olarak ön sipariş verebileceğiniz 256 GB iPhone 8 için şirket yaklaşık olarak 2730 Euro fiyat belirlemiş durumda. Ön sipariş vermek içinse bu miktarın yarısını yani yaklaşık 1360 Euro depozito ücretini ödemeniz gerekiyor.

Sitede iPhone 8'in özelliklerine de yer verildiği görülürken 512 GB'lık depolama seçeneği dikkat çekiyor. Eğer 512 GB'lık sürümü seçerseniz ürünün fiyatı 2850 Euro oluyor.

Yeni iPhone’un fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor.

ABD’de 649 dolardan başlayan fiyatlar ile satılan iPhone 7’nin Türkiye’de 3 bin 799 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını göz önünde bulundurursak yeni modellerin 5 - 7 bin 500 TL bandında olacağını söyleyebiliriz.

İŞTE İPHONE 8 VE İPHONE X ÖZELLİKLERİ

Gelen sızıntılara bakılırsa Apple bu yılki lansmanda 3 iPhone modeli tanıtacak: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X.

iPhone 3GS’ten beri ilk defa S serisini atlayan Apple’ın bu modelleri ile ilgili en dikkat çeken iddia cihazların çerçevesiz bir ekrana ev sahipliği yapacak olması. Çerçevesiz ekran ile birlikte yeni iPhone’larda fiziksel home butonuna da veda etmiş olacağız.

Henüz resmiyet kazanmamış iddialara göre yeni iPhone’larda parmak izi okuyucusu ya ekranın yan tarafında ya da arka taraftaki logonun altında yer alacak.

Bir başka iddiaya göre modeller wireless şarj özelliği ile raflardaki yerini alacak.

Yıllarca tercihini LCD ekransan yana kullananan firmanın bu modellerde AMOLED ekrana geçmesi bekleniyor.

Bir başka çok konuşulan iddiaya göre, yeni iPhone 3 farklı depolama seçeneği ile gelecek: 64 GB, 256GB, 512 GB.

Bir önceki modelde en düşük depolama opsiyonunu 32 GB’ta tutan Apple bu hamlesi ile 32 ve 128 GB seçeneklerini de iptal etmiş olacak.

Bu yeni iPhone’u Apple’ın tarihindeki en pahalı iPhone modeli yapıyor. ABD fiyatındaki artış kuşkusuz Türkiye fiyatını da etkileyecek.