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İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor

İpsala Sınır Kapısı'nda, internet kaynaklı olduğu belirtilen sorun nedeniyle bir süredir hizmet verilemiyor.

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Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde akşam saatlerinde internet hatlarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle geçiş işlemleri durdurulurken, sorunun giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Duyuruda, yurt dışına gidecek yolcu ve sürücülerin diğer sınır kapılarını kullanmaları istendi.

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