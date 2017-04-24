İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler yapılamıyor
İpsala Sınır Kapısı'nda, internet kaynaklı olduğu belirtilen sorun nedeniyle bir süredir hizmet verilemiyor.
- AA
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde akşam saatlerinde internet hatlarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle geçiş işlemleri durdurulurken, sorunun giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Duyuruda, yurt dışına gidecek yolcu ve sürücülerin diğer sınır kapılarını kullanmaları istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.