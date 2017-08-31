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Irak Başbakanı İbadi: Telafer DEAŞ’tan tamamen temizlendi

Irak Başbakanı İbadi Telafer’in DEAŞ’tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

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Irak Başbakanı İbadi Telafer’in DEAŞ’tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer bölgesinin terör örgütü DEAŞ’tan tamamen kurtarıldığını duyurdu. İbadi yaptığı açıklamada, Telafer’i DAEŞ teröristlerinden temizledik, bölge özgürlüğüne kavuşan Musul’a katılarak ulusa geri kazandırıldı’’ dedi. Irak’ın Musul kentine bağlı Telafer bölgesi geçtiğimiz hafta DEAŞ’tan temizlenmişti. Ancak bölgenin merkezine yakın yerlerde terör örgütüyle çatışmalar devam ediyordu. Iraklı askeri yetkililer, Irak güçlerinin Telafer’den kaçan DEAŞ militanlarının toplandığı Ayadiya kasabasında çok sert bir direnişle karşılaştıklarını ve direnişin Musul’da karşılaştıklarından çok daha kötü olduğu belirtmişti. Yetkililer, yüzlerce militanın kasabadaki ev ve binalarda konuşlanarak hükümet güçlerinin ilerleyişini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

Irak’ın Suriye ile sınırın yakınında stratejik olarak önemli bir bölge olan Telafer 2014 yılında DEAŞ militanların eline geçmeden önce 750 bin kişinin yaşadığı yerdi.

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