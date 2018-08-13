Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgerine düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.