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Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgerine düzenlediği hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat depoları imha edildi.
 
TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
 
 

 

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