Irak kuzeyi ve Siirt Eruh bölgelerine yönelik hava harekatında terör örgütü PKK mensubu 6 terörist öldürüldü TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.