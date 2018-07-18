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Irak kuzeyi ve Siirt Eruh bölgelerine yönelik hava harekatında terör örgütü PKK mensubu 6 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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