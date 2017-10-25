Irak ordusundan Suriye sınırına operasyon
Irak ordusu Suriye sınırındaki Rava ve el-Kaim'de DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı.
Irak ordusu Suriye sınırındaki Rava ve el-Kaim'de DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Operasyon ile DEAŞ'ı bölgeden tamamen çıkartmayı hedefliyor.
Irak hükümeti, 25 Eylül'de IKBY'de gerçekleştirilen yasa dışı 'bağımsızlık' referandumunun ardından Kerkük'e operasyon başlatmış ve kentte kontrolü sağlamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.