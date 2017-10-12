Irak sınırına zırhlı araç sevkıyatı

Mardin istikametinden gelen yaklaşık 30 TIR üzerinde tank, zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) bulunduğu askeri konvoy, gece geç saatlerde Silopi İlçesi'ndeki Tank Taburu'na sevk edildi. Araçların ilçeden geçişleri sırasında emniyet birimleri sokak ve cadde başlarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Emniyete ait Ural araçları da konvoyun başında ve sonunda yer alarak eşlik etti.