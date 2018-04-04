Irak sınırında 4 bin 475 tabanca mermisi ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerlerin 'Dur' ihtarına uymayarak Irak tarafına kaçan şüphelinin attığı torbada 4 bin 475 tabanca mermisi ele geçirildi.
- DHA
Şemdinli ilçesi Irak sınır hattında operasyona çıkan Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Şüpheli, askerlerin 'Dur' ihtarına uymayarak Irak topraklarına kaçtı. Şüphelinin kaçarken yere attığı torbada 4 bin 475 tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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