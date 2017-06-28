Irak sınırında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pirinçeken bölgesi Irak sınırında bir mağaranın önünden insansız hava aracı ile terörist görüntüsü alınması üzerine bölgeye hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.