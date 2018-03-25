Irak sınırında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır bölgelerinden terörist geçişlerini önlemek için de Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında çalışma yürütüyor.