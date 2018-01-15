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Irak sınırından Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın, 'Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, bugün TIR'lara yüklenerek Hatay'a doğru gönderildi.

  • DHA
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tank yüklü TIR, geçen yıl Irak sınırında bulunan Silopi ilçesine getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı 'Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırılmıştı. Türkiye-Suriye sınırının Afrin bölgesindeki gelişmeler nedeniyle dün çok sayıda boş TIR tarihi İpek yolu üzerinden Silopi ilçesine gönderildi. Silopi ilçesine getirilen TIR'lar ile bu sabah zırhlı personel taşıyıcıların bir kısmı yüklenerek Silopi'den Gaziantep ve Hatay tarafına gönderildi.

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