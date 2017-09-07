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Irak tarafından ateş açan 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekelli bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine, Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından havan ve doçka uçaksavarıyla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine 2 terörist etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Hakkari Valiliği, öldürülen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "06.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Bölgesinde bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimize sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ve doçka atışı yapılmıştır. Atışın yapıldığı bölge ateş altına alınarak 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" dedi.

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