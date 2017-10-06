Irak'ın Ankara Büyükelçisi: Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi, IKBY referandumuna ilişkin, 'Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz. Türkiye'deki tatbikat bunun hazırlığıydı' dedi.