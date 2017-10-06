Irak'ın Ankara Büyükelçisi: Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz

<p> <strong>Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:</strong></p> <p> "Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a ziyaretini organize etmeye çalışıyoruz"</p> IKBY referandumuna ilişkin "Bu referandum terörle mücadele çabasının altını oyuyor"
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