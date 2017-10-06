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Irak'ın Ankara Büyükelçisi: Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi, IKBY referandumuna ilişkin, 'Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz. Türkiye'deki tatbikat bunun hazırlığıydı' dedi.

  • İHA
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Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a ziyaretini organize etmeye çalışıyoruz"

IKBY referandumuna ilişkin "Bu referandum terörle mücadele çabasının altını oyuyor"

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