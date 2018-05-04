Irak'ın kuzeyinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
- DHA
Terör örgütleriyle mücadelesini sınır ötesinde de sürdüren TSK birlikleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, son olarak Dayla Dağı üs bölgesi kuzeyindeki alanda arama- tarama çalışması yaptı. Askerlerin yürüttüğü çalışmalar sırasında bölgede teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan askerlerin bölgede arama- tarama faaliyeti devam ediyor.
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