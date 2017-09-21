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Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı

TSK tarafından, Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait hedefler imha edildi

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.
 
Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
 
Görevini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.
 

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