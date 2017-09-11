Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nin internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki el yapımı patlayıcı, Beytüşşebap'ta iki el bombası ve bir anti personel mayını imha edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’de büyük felaket!

ABD’de büyük felaket!

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA