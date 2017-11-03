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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 

TSK: 66 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

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