Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
TSK: 66 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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