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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK mensubu 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan'a yönelik hava harekatında 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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