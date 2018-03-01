Taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.
Hakurk/Kani Rash bölgesinden üs bölgelerine dün taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, çok namlulu roketatar silahı imha edildi.
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