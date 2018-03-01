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Taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Hakurk/Kani Rash bölgesinden üs bölgelerine dün taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, çok namlulu roketatar silahı imha edildi.

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