Irak'ın Rusya'dan aldığı tankların ilk teslimatı yapıldı
Irak'ın, geçen yıl Rusya ile yaptığı 'T90s tank alım anlaşması' kapsamında ilk parti tankları teslim aldığı belirtildi.
Bu sayede kritik olduğu değerlendirilen sıvı yakıtlı itki sistemi teknolojilerinin de aşamalar halinde Türk Sanayii’ne kazandırılması hedeflenmektedir.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam Basra'nın Umm Kasr Limanı'na ulaşan ilk parti T90s tankları buradan Bağdat'a sevk edildi.
Rusya ile yapılan 73 tanklık anlaşma kapsamında bu sayı tamamlanana kadar teslimatların devam edeceği ve söz konusu T90s'lerin önümüzdeki günlerde hizmete gireceği aktarıldı.
Irak geçen yıl Rusya'dan T90s model 73 tank satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.
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