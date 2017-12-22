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Iraklı Göçmenler otoban gişelerinde yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkiye'ye kaçak yolla giren 17 Iraklı yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Tarsus Adana Gaziantep Otobanı Nurdağı ilçesinde Suriye uyruklu Faysal A idaresindeki 27 MK 012 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette Türkiye'ye kaçak yolla girdiği belirlenen 10'u çocuk 17 Iraklı yakalandı. Iraklı mülteciler, jandarma tarafından tahsis edilen araçlarla önce karakola ardından ise Oğuzeli Göç idaresine teslim edilmek üzere Gaziantep'e gönderildi. 

Kamyonete el konulurken Suriyeli sürücü Faysal A ise sorgusunun ardından Nurdağı Adliyesi'ne gönderildi.

 

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