Kuzey Irak'taki hava harekatında, saldırı hazırlığındaki silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.