Kuzey Irak'taki hava harekatında, saldırı hazırlığındaki silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı en az 9 terörist etkisiz hale getirildi.
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